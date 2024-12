Test Times: Abu Dhabi 10-12

Today's times from the post-season and young driver test at the Yas Marina.

Name Team Tyres Laps Time Gap Leclerc C Ferrari C5 136 1:23.510 141.463 mph Sainz Williams C5 146 1:23.635 0.125 Russell Mercedes C6 1:23.789 0.279 Hulkenberg Stake C5 113 1:23.856 0.346 Antonelli Mercedes C5 1:23.873 0.363 Iwasa RB C5 1:24.100 0.590 O'Ward McLaren C5 116 1:24.222 0.712 Aron Alpine C5 121 1:24.275 0.765 Ocon Haas C6 1:24.305 0.795 Browning Williams C5 1:24.375 0.865 Hirakawa Haas C5 1:24.435 0.925 Lawson RB C5 159 1:24.440 0.930 Leclerc A. Ferrari C5 68 1:24.576 1.066 Hadjar Red Bull C5 125 1:24.632 1.122 Doohan Alpine C5 137 1:24.648 1.138 Norris McLaren C5 85 1:24.678 1.168 Tsunoda Red Bull C6 127 1:24.689 1.179 Bortoleto Stake C5 130 1:24.738 1.228 Piastri McLaren C5 72 1:24.838 1.328 Crawford Aston Martin C5 109 1:24.997 1.487 Drugovich Aston Martin C6 146 1:25.014 1.504 Vesti Mercedes C4 1:25.159 1.649 Fuoco Ferrari C4 73 1:25.238 1.728