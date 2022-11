Abu Dhabi GP: Qualifying - Times

Times from today's qualifying session for the Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Verstappen Red Bull 1:23.824 140.933 mph 2 Perez Red Bull 1:24.052 0.228 3 Leclerc Ferrari 1:24.092 0.268 4 Sainz Ferrari 1:24.242 0.418 5 Hamilton Mercedes 1:24.508 0.684 6 Russell Mercedes 1:24.511 0.687 7 Norris McLaren 1:24.769 0.945 8 Ocon Alpine 1:24.830 1.006 9 Vettel Aston Martin 1:24.961 1.137 10 Ricciardo McLaren 1:25.045 1.221 11 Alonso Alpine 1:25.096 12 Tsunoda AlphaTauri 1:25.219 13 Schumacher Haas 1:25.225 14 Stroll Aston Martin 1:25.359 15 Zhou Alfa Romeo 1:25.408 16 Magnussen Haas 1:25.834 17 Gasly AlphaTauri 1:25.859 18 Bottas Alfa Romeo 1:25.892 19 Albon Williams 1:26.028 20 Latifi Williams 1:26.054