Abu Dhabi GP: Saturday Free - Times

Times from the final free practice session for the Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Perez Red Bull 1:24.982 139.013 mph 2 Verstappen Red Bull 1:25.134 0.152 3 Hamilton Mercedes 1:25.222 0.240 4 Russell Mercedes 1:25.395 0.413 5 Norris McLaren 1:25.518 0.536 6 Leclerc Ferrari 1:25.571 0.589 7 Sainz Ferrari 1:25.605 0.623 8 Ricciardo McLaren 1:25.950 0.968 9 Vettel Aston Martin 1:26.012 1.030 10 Albon Williams 1:26.051 1.069 11 Ocon Alpine 1:26.073 1.091 12 Alonso Alpine 1:26.076 1.094 13 Tsunoda AlphaTauri 1:26.170 1.188 14 Bottas Alfa Romeo 1:26.189 1.207 15 Gasly AlphaTauri 1:26.239 1.257 16 Stroll Aston Martin 1:26.298 1.316 17 Magnussen Haas 1:26.356 1.374 18 Schumacher Haas 1:26.473 1.491 19 Zhou Alfa Romeo 1:26.482 1.500 20 Latifi Williams 1:26.646 1.664