Abu Dhabi GP: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Verstappen Red Bull 1:25.146 138.745 mph 2 Russell Mercedes 1:25.487 0.341 3 Leclerc Ferrari 1:25.599 0.453 4 Hamilton Mercedes 1:25.761 0.615 5 Perez Red Bull 1:25.852 0.706 6 Sainz Ferrari 1:25.932 0.786 7 Ocon Alpine 1:26.038 0.892 8 Alonso Alpine 1:26.043 0.897 9 Ricciardo McLaren 1:26.124 0.978 10 Bottas Alfa Romeo 1:26.300 1.154 11 Norris McLaren 1:26.377 1.231 12 Vettel Aston Martin 1:26.395 1.249 13 Zhou Alfa Romeo 1:26.479 1.333 14 Stroll Aston Martin 1:26.547 1.401 15 Tsunoda AlphaTauri 1:26.680 1.534 16 Albon Williams 1:26.750 1.604 17 Schumacher Haas 1:26.839 1.693 18 Magnussen Haas 1:26.915 1.769 19 Gasly AlphaTauri 1:27.036 1.890 20 Latifi Williams 1:27.262 2.116