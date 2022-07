Austrian GP: Result

Result of the Rolex Grosser Preis von Osterreich.

Pos Driver Team Laps Gap 1 Leclerc Ferrari 71 1h 24:24.312 2 Verstappen Red Bull 71 + 0:01.532 3 Hamilton Mercedes 71 + 0:41.217 4 Russell Mercedes 71 + 0:58.972 5 Ocon Alpine 71 + 1:08.436 6 Schumacher Haas 70 + 1 Lap 7 Norris McLaren 70 + 1 Lap 8 Magnussen Haas 70 + 1 Lap 9 Ricciardo McLaren 70 + 1 Lap 10 Alonso Alpine 70 + 1 Lap 11 Bottas Alfa Romeo 70 + 1 Lap 12 Albon Williams 70 + 1 Lap 13 Stroll Aston Martin 70 + 1 Lap 14 Zhou Alfa Romeo 70 + 1 Lap 15 Gasly AlphaTauri 70 + 1 Lap 16 Tsunoda AlphaTauri 70 + 1 Lap 17 Vettel Aston Martin 70 + 1 Lap Sainz Ferrari 56 Engine Latifi Williams 48 Accident Damage Perez Red Bull 24 Accident Damage

Fastest Lap: Verstappen (Red Bull) 1:07.275 (Lap 62)

Gasly: 5 second time penalty for causing a collision

Vettel: 5 second time penalty for track limits violations