Emilia Romagna GP: Sprint

Result of the Rolex Gran Premio del Made in Italy e dell Emilia-Romagna Sprint.

Pos Driver Team Laps Gap 1 Verstappen Red Bull 21 30:39.567 2 Leclerc Ferrari 21 + 0:02.975 3 Perez Red Bull 21 + 0:04.721 4 Sainz Ferrari 21 + 0:17.578 5 Norris McLaren 21 + 0:24.561 6 Ricciardo McLaren 21 + 0:27.740 7 Bottas Alfa Romeo 21 + 0:28.133 8 Magnussen Haas 21 + 0:30.712 9 Alonso Alpine 21 + 0:32.278 10 Schumacher Haas 21 + 0:33.773 11 Russell Mercedes 21 + 0:36.284 12 Tsunoda AlphaTauri 21 + 0:38.298 13 Vettel Aston Martin 21 + 0:40.177 14 Hamilton Mercedes 21 + 0:41.459 15 Stroll Aston Martin 21 + 0:42.910 16 Ocon Alpine 21 + 0:43.517 17 Gasly AlphaTauri 21 + 0:43.794 18 Albon Williams 21 + 0:48.871 19 Latifi Williams 21 + 0:52.017 Zhou Alfa Romeo 0 Accident

Fastest Lap: Perez (Red Bull) 1:19.012 (Lap 14)