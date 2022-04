Emilia Romagna GP: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Rolex Gran Premio del Made in Italy e dell Emilia-Romagna.

Pos Driver Team Time Gap 1 Leclerc Ferrari 1:29.402 122.832 mph 2 Sainz Ferrari 1:30.279 0.877 3 Verstappen Red Bull 1:30.867 1.465 4 Magnussen Haas 1:32.439 3.037 5 Schumacher Haas 1:32.988 3.586 6 Perez Red Bull 1:33.012 3.610 7 Alonso Alpine 1:33.160 3.758 8 Vettel Aston Martin 1:33.365 3.963 9 Tsunoda AlphaTauri 1:33.611 4.209 10 Russell Mercedes 1:34.262 4.860 11 Bottas Alfa Romeo 1:34.615 5.213 12 Gasly AlphaTauri 1:35.104 5.702 13 Ocon Alpine 1:35.420 6.018 14 Norris McLaren 1:35.502 6.100 15 Ricciardo McLaren 1:35.625 6.223 16 Stroll Aston Martin 1:36.033 6.631 17 Albon Williams 1:36.461 7.059 18 Hamilton Mercedes 1:36.464 7.062 19 Zhou Alfa Romeo 1:37.450 8.048 20 Latifi Williams 1:39.698 10.296