Emilia Romagna GP: Qualifying - Times

Times from today's qualifying session for the Rolex Gran Premio del Made in Italy e dell Emilia-Romagna.

Pos Driver Team Time Gap 1 Verstappen Red Bull 1:27.999 124.790 mph 2 Leclerc Ferrari 1:28.778 0.779 3 Norris McLaren 1:29.131 1.132 4 Magnussen Haas 1:29.164 1.165 5 Alonso Alpine 1:29.202 1.203 6 Ricciardo McLaren 1:29.742 1.743 7 Perez Red Bull 1:29.808 1.809 8 Bottas Alfa Romeo 1:30.439 2.440 9 Vettel Aston Martin 1:31.062 3.063 10 Sainz Ferrari No Time 11 Russell Mercedes 1:20.757 12 Schumacher Haas 1:20.916 13 Hamilton Mercedes 1:21.138 14 Zhou Alfa Romeo 1:21.434 15 Stroll Aston Martin 1:28.119 16 Tsunoda AlphaTauri 1:20.474 17 Gasly AlphaTauri 1:20.732 18 Latifi Williams 1:21.971 19 Ocon Alpine 1:22.338 20 Albon Williams No Time