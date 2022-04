Emilia Romagna GP: Saturday Free - Times

Times from the final free practice session for the Rolex Gran Premio del Made in Italy e dell Emilia-Romagna.

Pos Driver Team Time Gap 1 Russell Mercedes 1:19.457 138.206 mph 2 Perez Red Bull 1:19.538 0.081 3 Leclerc Ferrari 1:19.740 0.283 4 Hamilton Mercedes 1:19.992 0.535 5 Alonso Alpine 1:20.174 0.717 6 Sainz Ferrari 1:20.258 0.801 7 Verstappen Red Bull 1:20.371 0.914 8 Tsunoda AlphaTauri 1:20.381 0.924 9 Gasly AlphaTauri 1:20.439 0.982 10 Zhou Alfa Romeo 1:20.498 1.041 11 Albon Williams 1:20.591 1.134 12 Magnussen Haas 1:20.740 1.283 13 Schumacher Haas 1:20.977 1.520 14 Stroll Aston Martin 1:21.149 1.692 15 Vettel Aston Martin 1:21.155 1.698 16 Ocon Alpine 1:21.179 1.722 17 Latifi Williams 1:21.263 1.806 18 Norris McLaren 1:23.821 4.364 19 Ricciardo McLaren No Time 20 Bottas Alfa Romeo No Time