Bahrain GP: Fastest Race Laps

Fastest times posted by each driver during the Gulf Air Bahrain Grand Prix.

Pos Name Team Lap Time Gap 1 Leclerc Ferrari 51 1:34.570 128.018 mph 2 Verstappen Red Bull 51 1:35.440 0.870 3 Sainz Ferrari 52 1:35.740 1.170 4 Perez Red Bull 52 1:36.089 1.519 5 Hamilton Mercedes 53 1:36.228 1.658 6 Russell Mercedes 56 1:36.302 1.732 7 Bottas Alfa Romeo 53 1:36.599 2.029 8 Magnussen Haas 53 1:36.623 2.053 9 Zhou Alfa Romeo 39 1:36.685 2.115 10 Alonso Alpine 44 1:36.733 2.163 11 Schumacher Haas 37 1:36.956 2.386 12 Norris McLaren 51 1:36.988 2.418 13 Tsunoda AlphaTauri 53 1:37.104 2.534 14 Ocon Alpine 53 1:37.110 2.540 15 Stroll Aston Martin 49 1:37.146 2.576 16 Ricciardo McLaren 50 1:37.261 2.691 17 Gasly AlphaTauri 34 1:37.324 2.754 18 Albon Williams 50 1:37.355 2.785 19 Hulkenberg Aston Martin 49 1:38.201 3.631 20 Latifi Williams 51 1:38.251 3.681

Check out our Sunday gallery from Bahrain, here.