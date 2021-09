Dutch GP: Fastest Race Laps

Fastest times posted by each driver during the Heineken Dutch Grand Prix.

Pos Name Team Lap Time Gap 1 Hamilton Mercedes 72 1:11.097 134.006 mph 2 Bottas Mercedes 69 1:12.549 1.452 3 Verstappen Red Bull 60 1:13.275 2.178 4 Perez Red Bull 59 1:13.461 2.364 5 Vettel Aston Martin 63 1:13.958 2.861 6 Norris McLaren 48 1:14.236 3.139 7 Alonso Alpine 60 1:14.323 3.226 8 Ocon Alpine 54 1:14.675 3.578 9 Leclerc Ferrari 58 1:14.780 3.683 10 Gasly AlphaTauri 57 1:14.818 3.721 11 Ricciardo McLaren 59 1:14.920 3.823 12 Giovinazzi Alfa Romeo 66 1:15.125 4.028 13 Sainz Ferrari 45 1:15.260 4.163 14 Kubica Alfa Romeo 44 1:15.442 4.345 15 Stroll Aston Martin 57 1:15.611 4.514 16 Russell Williams 57 1:15.628 4.531 17 Tsunoda AlphaTauri 44 1:15.783 4.686 18 Latifi Williams 25 1:15.790 4.693 19 Schumacher Haas 36 1:15.927 4.830 20 Mazepin Haas 35 1:16.066 4.969