Belgian Grand Prix: Race team notes - Pirelli

Kimi Antonelli won the Belgian Grand Prix at the Spa-Francorchamps circuit, prevailing at the end of a duel with Charles Leclerc. The Ferrari driver finished second, ahead of Max Verstappen. All three started on the Medium compound before switching to the Hard.

Following George Russell's retirement, Antonelli strengthened his lead in the championship battle over his closest rival and team-mate. Russell was also overtaken today by Lewis Hamilton, who finished the Grand Prix in fourth place and is now 45 points off the lead, five more than Russell.

All compounds were used today, with the majority of drivers opting to start on Mediums. Lando Norris instead lined up on Hards and did not pit until lap 30 to switch to the C3. However, he was not the driver to complete the most laps on the C2: Valtteri Bottas ran 31 laps on the white-marked tyre before finishing the race on Softs.

The C4, meanwhile, was used extensively by Carlos Sainz, who started from the back of the grid in an attempt to recover positions. The Williams driver completed 14 laps on the Soft before switching to the Hard.

Dario Marrafuschi: "All three compounds played a role in the Belgian Grand Prix strategies, with few variations between the teams and all broadly within the scenarios already anticipated yesterday.

"Tyre degradation was lower than in previous days because track temperatures, partly due to a few drops of rain, were cooler than those recorded earlier in the weekend. This allowed drivers to extend their stints.

"Only Ferrari opted to deviate slightly from the strategies of its direct rivals, extending the opening stint on Mediums while waiting for a neutralisation, which ultimately came. This enabled the team to save time during the pit stop and fit the Hard tyres to both drivers on the same lap.

"No one, with the exception of Sainz and Bottas, chose to start on Softs, a strategy which, in our view, could have offered some benefit to cars in the second half of the grid if combined with a slightly earlier stop to exploit the undercut. From a strategic standpoint, despite the presence of a Safety Car and a VSC, the race proved fairly straightforward."