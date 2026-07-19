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Belgian Grand Prix: Starting Grid

NEWS STORY
19/07/2026

Amended starting grid for the Moet & Chandon Belgian Grand Prix after penalties applied.

Pos Driver Team
1 Antonelli Mercedes
2 Verstappen Red Bull
3 Russell Mercedes
4 Leclerc Ferrari
5 Hamilton Ferrari
6 Piastri McLaren
7 Lindblad Racing Bulls
8 Bortoleto Audi
9 Lawson Racing Bulls
10 Gasly Alpine
11 Colapinto Alpine
12 Hulkenberg Audi
13 Norris McLaren
14 Sainz Williams
15 Bearman Haas
16 Albon Williams
17 Ocon Haas
18 Bottas Cadillac
19 Perez Cadillac
20 Stroll Aston Martin
21 Hadjar Red Bull
22 Alonso Aston Martin

Stroll: 10 place grid penalty as additional power unit element has been used
Norris: 10 place grid penalty as additional power unit element has been used
Hadjar: 30 place grid penalty as additional power unit elements have been used
Alonso: 20 place grid penalty as additional power unit elements have been used

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