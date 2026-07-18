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Belgian Grand Prix: Qualifying team notes - Aston Martin

NEWS STORY
18/07/2026

Fernando Alonso: "It was difficult out there today in Qualifying, but it's as we expected.

"We still try to do our best and this has been the case over the last ten races for us. We will make sure we maximise everything tomorrow and continue learning what we can to find every bit of performance. Tomorrow will be about doing everything we can at the highest level."

Lance Stroll: "We made a few changes before Qualifying today and improved the car in some areas. We didn't get the perfect tow that we were looking for, though, so there were a few tenths lost there. Other than that, the pace was what we were expecting today. We know there's not much to fight for here. It's about getting through this weekend and focussing on what's coming in Budapest."

Mike Krack: "It's another tough Saturday, but we know this is our situation and we just focussed on delivering a well-executed Qualifying session. Tyre preparation was good for both Lance and Fernando, and they both placed their cars well to pick up a tow on their best laps. With our current performance level, it won't be an easy race, but we will focus to extract what we can tomorrow. Just one more race and then we can focus on Budapest."

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