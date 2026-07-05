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Penalties, penalties, penalties for Stroll

NEWS STORY
05/07/2026

Lance Stroll gets more penalties than a World Cup shoot-out for repeated track limits violations.

On Lap 33, at Turn 18, it was evident to the stewards that Stroll left the track without a justifiable reason. This was the Canadian's fourth track limits infringement of the race.

The standard penalty for a fourth track limits infringement during the race is a 5s penalty, which the stewards therefore imposed.

On Lap 35 he left the track at Turn 9, again without a justifiable reason, this being his fifth track limits infringement of the race.

Consequently, another 5s time penalty.

But he wasn't finished...

On Lap 42 he left the track at Turn 15 without a justifiable reason, his sixth violation of the race.

Guess what? Another 5s time penalty.

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