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British Grand Prix: Race team notes - Haas

NEWS STORY
05/07/2026

TGR Haas F1 Team finished with Ollie Bearman 13th and Esteban Ocon 14th at the British Grand Prix, held Sunday at Silverstone.

Bearman took the start from 13th position on Pirelli P Zero Yellow medium tires, having been promoted one place due to a grid penalty for Pierre Gasly, but was pitched into a spin by Alex Albon at Brooklands on lap one - for which stewards sanctioned the Williams driver with a 10-second time penalty. Bearman re-joined at the rear of the field and made some progress through the first stint, before pitting on lap 31 for a set of White hard tires.

Bearman stopped again on lap 49 for Red soft tires, under a safety car period caused by Max Verstappen's off, though the race did not resume green flag running. Bearman finished 14th on-the-road but was promoted to 13th post-race by Kimi Antonelli's penalty.

Ocon started from 17th position, also on medium tires, and made progress through the opening laps to run 11th, but lost places as the stint progressed. Ocon came into the pit lane on lap 21, during a brief virtual safety car period caused by an umbrella on the circuit's run-off, but unfortunately lost time due to a slow change onto hard tires.

Ocon also pitted under the late safety car period, taking on red tires, and finished 15th, which became 14th upon the application of Antonelli's time sanction.

TGR Haas F1 Team holds seventh position in the Constructors' Championship on 21 points.

Ollie Bearman: "We had a bad start again, which has been the case for the last two races, with good procedure from my side, but we need to do some work as we've been having some issues getting consistency with our starts. Yesterday, it was a good start, and today it was terrible. I just went backwards, and that put us in a position to get spun around at Brooklands. After that, I was running at the back, and we were slow, not quick enough to overtake. We struggled in dirty air, then managed to get into some clear air and showed some good pace, but still - we're not quick enough."

Esteban Ocon: "To go from P17 to P11 on the first lap was quite nice - I gained a lot of places around the outside of many cars and that was great. We've been working hard on the starts, and lately that's paid off and we were near the points. We obviously were falling back little by little, still fighting with the Williams and a few cars out there. I saw there might be a chance with the VSC, but it only lasted five seconds, and when I entered the pits, it had already gone green again so it wasn't on my side. We had a problem on the rear right during the pit stop which made it really long. It wasn't quite the perfect race, but we had a car that was performing normally without any big issues, and I didn't have the degradation problem that I've had in the last few races. The mechanics and engineers did a good job on the car, they've really improved it since the last few races. I enjoyed driving that race, being there and being able to fight without some kind of issue, but we need a bit more pace to get closer to the points."

Ayao Komatsu, Team Principal: "The last two days we've found it a tough challenge, but there's lots of positives in the way we communicated and operated this weekend and today. We really tried to get ourselves further up the road, but the car just wasn't fast enough. I really believe that the drivers and the engineering team got the most out of it. In the pit stops we had some issues, but there's multiple reasons for that, but honestly as a team we should be taking every single issue forward as an opportunity to improve. In certain areas we raised the game, so we just need to keep raising the bar, keep setting new standards and when we have a better car, which all the factory are working hard on, we should be able to take advantage of it. It's not the home grand prix we were hoping for or aiming for, especially at Ollie's home grand prix, but I think we're moving together as a team united and that's the main thing."

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