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Austrian Grand Prix: Race team notes - Haas

NEWS STORY
28/06/2026

TGR Haas F1 Team finished with Ollie Bearman 14th and Esteban Ocon 16th at the Austrian Grand Prix, held Sunday at the Red Bull Ring.

Bearman took the start from P13 on Pirelli P Zero Yellow medium tires, but lost a couple of positions on the opening lap, until he climbed back up into P14. Bearman extended his first stint before coming into the pit lane on lap 24, taking advantage of a virtual safety car period to minimize time loss, re-emerging on the White hard tires. Bearman made his second stop on lap 46 for mediums, and greeted the checkered flag in 14th position.

Ocon started the race from P15, also on medium tires, and moved up a few places in the early laps, before losing out through the first stint. Ocon came into the pits on lap 18, changing to another set of medium tires, and made a second stop for hards on lap 34. Ocon re-emerged in P15 but lost out to Alpine's Franco Colapinto, and was classified in 16th place.

TGR Haas F1 Team holds seventh position in the Constructors' Championship on 21 points.

Ollie Bearman: "It was a tough day, and we struggled for pace. We had a really bad start and lost out on a lot of track position, and after that I was just stuck. I'm lucky that I got the VSC, but on the same token, we were very slow throughout the race. I did my best but we were really nowhere near Audi, Racing Bulls, or Alpine, we were much slower. Today has been a surprise, but also the balance has been massively out today and I couldn't get it to work. Based on what I was feeling in the car, I'm not that surprised."

Esteban Ocon: "It's as expected, we know there's an issue on the car, but I think the positive is that we gave it our all this weekend. We exploited the maximum out of it and we tried to change every component we could, but we're still struggling with the same thing. The start was incredible, we've worked really hard as a team to try and get that as best as we could. We surpassed everyone on the launch, and on the first lap, I almost managed to get into the points positions. I was with the Racing Bulls but I got lapped after a while, which is tough to take. We need to get the car healthy again, that's the first step. We're lacking a lot of load and the problem is that I'm sliding on the tires. I can hold on for the first few laps, but after that, I'm getting overtaken by other cars."

Ayao Komatsu, Team Principal: "Today, once again, operationally it was good. It was unfortunate that Ollie had a really poor start, so we need to look into that, and with both drivers, we tried a few different things to get us closer to the points, but where we ended up is roughly where the car was this weekend. One pit stop was slow, which is a shame because the two previous were really good. In terms of trackside operation, with support from Banbury and Maranello, it was good, and that's the positive, and I think we got the most out of the car both yesterday and today. We need to raise the baseline, which means a faster car, and we're working on it, so hopefully we can get that performance on the car as quickly as possible."

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