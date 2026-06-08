Leclerc and Brembo at odds over brake claims

Brake manufacturer hits back after Charles Leclerc blames them for Monaco misery.

Ahead of the restart of the race following Lance Stroll's off, Leclerc was running third, the subsequent standing start offering the possibility of a second home win.

However, the Monegasque went off into the barrier at exactly the same point the Canadian had crashed out and while it appeared that both incidents were caused by damage to the track surface, Leclerc was in no doubt as to where the blame lay.

"Honestly, I'm not even going to take the f***** blame," he shouted over the radio. "These f****** brakes!"

Once out of the car, he added: "I'm weighing my words. I mean, I don't have much words. Today, I look like an idiot. When you look like an idiot for a mistake of yours, it's fine, but it's borderline dangerous."

Asked if the loose asphalt was the cause of his crash, as had been cited as the cause of his crash by Stroll, Leclerc doubled down.

"It doesn't help to have enough asphalt that is coming off, but data speak for itself," he insisted. "I don't know how much I can go into the detail. It's extremely frustrating.

"I think I've always been very honest," he continued, "and no matter how many mistakes I do, I will hate to look at myself in the mirror and see myself finding excuses when I do a mistake. So that's why I'm always bluntly honest whenever I'm in front of cameras, but I'm not going to take any of it today.

"It's not even braking," he insisted. "I touched the brakes and there's just something with those brakes that on the front brakes, it just broke a lot more than what I thought. And in the rear brakes, it had no deceleration at all. It's like I had no rear brakes at all.

"That's what I'm dealing with since two races now. So we've had some differences of brakes in between cars, but I don't think it's been a disadvantage for me at all. And in Montreal with cold tyre temperatures, the inconsistency and the tyres being a lot more sensitive because you're on the limit of those have just been an absolute nightmare."

However, Brembo was quick to respond.

"Brembo Group is really surprised by the statements made by Charles Leclerc after F1's Monaco Grand Prix," said the manufacturer in a statement.

"The partnership between Brembo and Scuderia Ferrari has continued for more than 50 years and also extends to other brands within the Group, including AP Racing clutches and Ohlins dampers, confirming the strength and breadth of this long-standing collaboration.

"At present, the company does not know the causes of the issues experienced by Charles Leclerc and therefore considers it premature to draw definitive technical conclusions before the available data has been analysed.

"In cases such as this, it is necessary to examine the telemetry data together with the team's engineers in order to accurately determine the origin of the incident.

"Brembo is a benchmark in Formula 1 and is present on every car on the grid through its braking technologies.

"Over the years, F1 teams have continued to choose Brembo solutions, recognising their reliability, innovation and world-class performance.

"The group will continue to invest in innovation, reliability and performance, while continuing its collaboration with Scuderia Ferrari and all other Formula 1 teams."

"For Charles, it was obviously a very frustrating outcome," said team boss, Fred Vasseur. "We experienced brake issues throughout the weekend and something was clearly not working as it should.

"We will analyse the situation carefully, understand exactly what happened and make sure we address it before Barcelona. Charles was in a strong position and it's disappointing to lose those points, especially in his home race."

"The only thing I can say is that we have the solution in-house," said Leclerc, "and I'll go to Lewis's configuration from the next race onwards, which hopefully will be a step."

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