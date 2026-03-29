Japanese Grand Prix: Result

29/03/2026

Result of the Aramco Japanese Grand Prix.

Pos Driver Team Laps Gap
1 Antonelli Mercedes 53 1h 28:03.403
2 Piastri McLaren 53 + 0:13.722
3 Leclerc Ferrari 53 + 0:15.270
4 Russell Mercedes 53 + 0:15.754
5 Norris McLaren 53 + 0:23.479
6 Hamilton Ferrari 53 + 0:25.037
7 Gasly Alpine 53 + 0:32.340
8 Verstappen Red Bull 53 + 0:32.677
9 Lawson Racing Bulls 53 + 0:50.180
10 Ocon Haas 53 + 0:51.216
11 Hulkenberg Audi 53 + 0:52.280
12 Hadjar Red Bull 53 + 0:56.154
13 Bortoleto Audi 53 + 0:59.078
14 Lindblad Racing Bulls 53 + 0:59.848
15 Sainz Williams 53 + 1:05.008
16 Colapinto Alpine 53 + 1:05.773
17 Perez Cadillac 53 + 1:32.453
18 Alonso Aston Martin 52 + 1 Lap
19 Bottas Cadillac 52 + 1 Lap
20 Albon Williams 51 + 2 Laps
Stroll Aston Martin 30 Retired
Bearman Haas 20 Accident

Fastest Lap: Antonelli (Mercedes) 1:32.432 (Lap 49)

