Australian Grand Prix: Race team notes - Pirelli

George Russell has claimed victory at the Australian Grand Prix, with the celebrations at Mercedes made complete by Kimi Antonelli finishing in second. Charles Leclerc secured the first podium of the year for Ferrari, ending the opening race of the season in third place.

A spectacular start to the race provided fans with immediate spectacle as the new generation of F1 cars made their debut. Several Virtual Safety Car periods followed in quick succession, prompting Mercedes to pit their drivers relatively early. Both switched from the medium compound to the hard tyre to execute a one-stop strategy - a move that paid off for both Russell and Antonelli.

Overtaking manoeuvres throughout the front, middle, and back of the field turned the race into a true showpiece. However, there was disappointment for the Australian home crowd as Oscar Piastri retire before the race had begun. His teammate and reigning world champion, Lando Norris, finished fifth following a two-stop strategy. Norris managed to hold off four-time world champion Max Verstappen, leaving the Dutchman to finish the first race of the season in sixth. Having started from 20th on the grid, Verstappen also opted for a two-stop strategy.

While Norris and Verstappen both chose two stops, the top four finishers all committed to a one-stop strategy. While Russell, Antonelli, and Leclerc took to the podium, Lewis Hamilton finished just outside the top three in fourth. Together with Leclerc, he ensured that Ferrari now sits second in the Constructors' Championship.

The first race of the year was held under beautiful weather conditions, with sunshine throughout and temperatures hovering around 26 degrees. The drivers and teams will have little time to reflect on the season opener, as the second race is scheduled for next week: the Chinese Grand Prix.

Dario Marrafuschi: As we expected yesterday, the first Grand Prix of the season was won with a one-stop strategy. The Mercedes drivers crossed the finish line in the same positions in which they started on the grid, adopting an identical strategy. The final stint on the hard tyres could be extended compared to Saturday's forecasts thanks to limited degradation, which allowed the drivers to complete the race with the same set they had during the VSC.

Those who opted for two stops took advantage of the neutralisations to change fresh tyres without risking losing too many positions, in some cases even using the softs for a final sprint.

All three compounds therefore proved useful during the race, with the C3 capable of supporting stints of up to 46 laps thanks to its consistency. The left front was the tyre most affected by graining, though without causing excessive wear or degradation issues.

We are, however, at the beginning of a new technical cycle and on a track that is not particularly demanding on tyres. With the development of the cars and the arrival of more challenging circuits, we expect inevitable changes in tyre management. Tyres remain one of the many variables teams will have to consider among the numerous innovations of this season.