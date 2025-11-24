Site logo

Las Vegas Grand Prix: Fastest Race Laps

NEWS STORY
24/11/2025

Fastest times posted by each driver during the Heineken Las Vegas Grand Prix.

Pos Name Team Lap Time Gap
1 Verstappen Red Bull 50 1:33.365 148.574 mph
2 Norris McLaren 41 1:33.965 0.600
3 Antonelli Mercedes 48 1:33.998 0.633
4 Piastri McLaren 47 1:34.086 0.721
5 Leclerc Ferrari 43 1:34.304 0.939
6 Sainz Williams 42 1:34.496 1.131
7 Bearman Haas 50 1:34.519 1.154
8 Hamilton Ferrari 49 1:34.553 1.188
9 Ocon Haas 48 1:34.557 1.192
10 Hulkenberg Stake 49 1:34.592 1.227
11 Russell Mercedes 50 1:34.592 1.227
12 Hadjar Racing Bulls 50 1:34.620 1.255
13 Lawson Racing Bulls 47 1:34.837 1.472
14 Tsunoda Red Bull 49 1:34.967 1.602
15 Albon Williams 26 1:35.184 1.819
16 Alonso Aston Martin 41 1:35.629 2.264
17 Gasly Alpine 44 1:35.674 2.309
18 Colapinto Alpine 38 1:35.780 2.415

Check out our Sunday gallery from Las Vegas here.

