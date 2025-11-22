Site logo

Las Vegas Grand Prix: Qualifying team notes - Aston Martin

22/11/2025

Fernando Alonso: "I think P7 was unthinkable two hours ago and it was more fun than what I thought it was going to be out there tonight.

"I thought we could be in for a very long evening with a lot of red flags, but I'm happy with P7 in the end. The team did a good job to make sure we were on the right tyres and we maximised the session. The wet conditions have helped our performance, so let's see what we can do tomorrow."

Lance Stroll: "We were leading in Q1 and at the beginning of Q2 for some time and then made a collective decision to go on Intermediates. We thought it was going to be dry enough and we tried it but it wasn't the right call. We planned for three push laps but could only do two in the end and missed an opportunity. It's a shame because I think we could've fought for a strong result today."

Andy Cowell, CEO & Team Principal: "Incredibly challenging conditions in Las Vegas this evening with cold temperatures and initially heavy rain creating a difficult session. The team's decision to run on Wets from the start of Q1 helped Lance and Fernando perform well in the very wet conditions, ending the session in third and fourth place respectively. In Q2 with the track drying we felt there was a chance to try Intermediates with Lance, but it proved a lap too soon and cost him a place in Q3. We need to review our 'decision tree' and timings in these situations and learn for the future. With Fernando starting from P7 and Lance in P12 there's every chance to score some points tomorrow, which will be the target."

