Italian Grand Prix: Qualifying team notes - Williams

James Vowles, Team Principal: It is great to see the sport so healthy, with less than four tenths separating 15 cars in Q2.

We had shown in Q1 that we can get the tyres to work but it's not the same as everyone else, and I think today we didn't quite get the programme right. Even then I think we had the pace to just about get into Q3, but not much more, which is different to how we have been over the rest of the weekend. We now go into the race swinging; we don't have much to lose, and we have a fast car from Friday, so let's use that to the best of our ability and get some points to our name.

Carlos Sainz: We expected today to be a lot more challenging. We've been struggling all season with our single lap pace on the Soft compound, being very tricky to get them into the optimum window and feeling like every push lap is different from each other. However, I have faith on our race pace, and I will give absolutely everything out there to get into the points. Let's race!

Alex Albon: It's a frustrating result, as it's the same issue of getting the tyres to work. We tried absolutely everything this weekend, so we need to go back to the drawing board. We have a good car here, which you see in Free Practice when we can do some more things with outlaps and cool laps, but our issues come in Qualifying when it matters. Carlos showed in Q1 a glimpse of our true pace and where I think we belong. It will be a one-stop here, so we'll need clean air and to be careful with degradation. As easy as this track looks to overtake, it's actually quite difficult and the DRS train is usually an issue here. We're not where we want to be but tomorrow, we will work together and see what we can do.