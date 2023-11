Abu Dhabi Grand Prix: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix.

Pos Driver Team Tyre Time Gap 1 Leclerc Ferrari S 1:24.809 139.296 mph 2 Norris McLaren S 1:24.852 0.043 3 Verstappen Red Bull S 1:24.982 0.173 4 Bottas Alfa Romeo S 1:25.024 0.215 5 Perez Red Bull S 1:25.112 0.303 6 Russell Mercedes S 1:25.122 0.313 7 Zhou Alfa Romeo S 1:25.223 0.414 8 Hamilton Mercedes S 1:25.315 0.506 9 Gasly Alpine S 1:25.321 0.512 10 Piastri McLaren S 1:25.361 0.552 11 Alonso Aston Martin S 1:25.397 0.588 12 Ricciardo AlphaTauri S 1:25.467 0.658 13 Stroll Aston Martin S 1:25.492 0.683 14 Ocon Alpine S 1:25.566 0.757 15 Tsunoda AlphaTauri S 1:25.669 0.860 16 Albon Williams S 1:26.081 1.272 17 Magnussen Haas M 1:26.413 1.604 18 Sargeant Williams S 1:26.659 1.850 19 Sainz Ferrari M 1:26.707 1.898 20 Hulkenberg Haas M 1:27.147 2.338