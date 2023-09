Japanese GP: Saturday Free - Times

Times from the final free practice session for the Lenovo Japanese Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Verstappen Red Bull 1:30.267 143.909 mph 2 Norris McLaren 1:30.507 0.240 3 Piastri McLaren 1:30.555 0.288 4 Perez Red Bull 1:31.004 0.737 5 Leclerc Ferrari 1:31.022 0.755 6 Sainz Ferrari 1:31.137 0.870 7 Hamilton Mercedes 1:31.159 0.892 8 Russell Mercedes 1:31.505 1.238 9 Alonso Aston Martin 1:31.549 1.282 10 Zhou Alfa Romeo 1:31.668 1.401 11 Bottas Alfa Romeo 1:31.699 1.432 12 Magnussen Haas 1:31.880 1.613 13 Ocon Alpine 1:31.924 1.657 14 Tsunoda AlphaTauri 1:31.951 1.684 15 Hulkenberg Haas 1:31.979 1.712 16 Sargeant Williams 1:32.002 1.735 17 Lawson AlphaTauri 1:32.048 1.781 18 Albon Williams 1:32.113 1.846 19 Stroll Aston Martin 1:32.154 1.887 20 Gasly Alpine 1:32.199 1.932