Japanese GP: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the Lenovo Japanese Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Verstappen Red Bull 1:30.688 143.241 mph 2 Leclerc Ferrari 1:31.008 0.320 3 Norris McLaren 1:31.152 0.464 4 Sainz Ferrari 1:31.237 0.549 5 Russell Mercedes 1:31.328 0.640 6 Alonso Aston Martin 1:31.492 0.804 7 Albon Williams 1:31.555 0.867 8 Piastri McLaren 1:31.662 0.974 9 Perez Red Bull 1:31.710 1.022 10 Bottas Alfa Romeo 1:31.739 1.051 11 Stroll Aston Martin 1:31.771 1.083 12 Ocon Alpine 1:31.794 1.106 13 Hulkenberg Haas 1:31.797 1.109 14 Hamilton Mercedes 1:31.829 1.141 15 Lawson AlphaTauri 1:32.141 1.453 16 Zhou Alfa Romeo 1:32.165 1.477 17 Magnussen Haas 1:32.169 1.481 18 Tsunoda AlphaTauri 1:32.178 1.490 19 Gasly Alpine 1:32.179 1.491 20 Sargeant Williams 1:32.320 1.632