Japanese GP: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Lenovo Japanese Grand Prix.

Pos Driver Team Tyre Time Gap 1 Verstappen Red Bull S 1:31.647 141.742 mph 2 Sainz Ferrari S 1:32.273 0.626 3 Norris McLaren S 1:32.392 0.745 4 Leclerc Ferrari S 1:32.574 0.927 5 Tsunoda AlphaTauri S 1:32.597 0.950 6 Alonso Aston Martin S 1:32.650 1.003 7 Piastri McLaren S 1:32.713 1.066 8 Albon Williams S 1:32.991 1.344 9 Lawson AlphaTauri S 1:33.005 1.358 10 Stroll Aston Martin S 1:33.040 1.393 11 Perez Red Bull S 1:33.043 1.396 12 Gasly Alpine S 1:33.129 1.482 13 Russell Mercedes M 1:33.310 1.663 14 Hulkenberg Haas S 1:33.448 1.801 15 Ocon Alpine S 1:33.516 1.869 16 Hamilton Mercedes M 1:33.699 2.052 17 Bottas Alfa Romeo M 1:33.860 2.213 18 Magnussen Haas S 1:33.975 2.328 19 Sargeant Williams S 1:34.212 2.565 20 Zhou Alfa Romeo M 1:34.831 3.184