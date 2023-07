British GP: Driver Tyre Strategies

Details of each driver's tyre strategy during the Aramco British Grand Prix.

Driver Team Start Stint 2 Stint 3 Verstappen Red Bull NM US Norris McLaren NM NH Hamilton Mercedes NM US Piastri McLaren NM NH Russell Mercedes US NM Perez Red Bull NM NS Alonso Aston Martin UM US Albon Williams NM US Leclerc Ferrari NM NH NM Sainz Ferrari NM NH Sargeant Williams NM NS Bottas Alfa Romeo NH NS Hulkenberg Haas NH NM NS Stroll Aston Martin UM US Zhou Alfa Romeo NM NH NS Tsunoda AlphaTauri NS NH NS de Vries AlphaTauri NS NM NS Gasly Alpine NM US Magnussen Haas NM Ocon Alpine NS

