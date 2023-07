British GP: Fastest Race Laps

Fastest times posted by each driver during the Aramco British Grand Prix.

Pos Name Team Lap Time Gap 1 Verstappen Red Bull 42 1:30.275 145.978 mph 2 Norris McLaren 43 1:30.543 0.268 3 Hamilton Mercedes 43 1:30.545 0.270 4 Piastri McLaren 41 1:30.850 0.575 5 Perez Red Bull 51 1:30.914 0.639 6 Russell Mercedes 41 1:31.124 0.849 7 Leclerc Ferrari 48 1:31.255 0.980 8 Albon Williams 41 1:31.273 0.998 9 Alonso Aston Martin 48 1:31.338 1.063 10 Sainz Ferrari 51 1:31.366 1.091 11 Stroll Aston Martin 42 1:31.508 1.233 12 Gasly Alpine 42 1:31.539 1.264 13 Sargeant Williams 42 1:31.699 1.424 14 Zhou Alfa Romeo 48 1:31.769 1.494 15 Hulkenberg Haas 52 1:31.776 1.501 16 Bottas Alfa Romeo 52 1:31.852 1.577 17 Tsunoda AlphaTauri 48 1:32.084 1.809 18 de Vries AlphaTauri 48 1:32.353 2.078 19 Magnussen Haas 29 1:33.356 3.081 20 Ocon Alpine 4 1:33.941 3.666

