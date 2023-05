Miami GP: Saturday Free - Times

Times from the final free practice session for the Crypto.com Miami Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Verstappen Red Bull 1:27.535 138.304 mph 2 Leclerc Ferrari 1:27.941 0.406 3 Perez Red Bull 1:28.050 0.515 4 Sainz Ferrari 1:28.125 0.590 5 Ocon Alpine 1:28.407 0.872 6 Gasly Alpine 1:28.428 0.893 7 Bottas Alfa Romeo 1:28.456 0.921 8 Hulkenberg Haas 1:28.497 0.962 9 Albon Williams 1:28.561 1.026 10 Russell Mercedes 1:28.606 1.071 11 Magnussen Haas 1:28.607 1.072 12 Alonso Aston Martin 1:28.618 1.083 13 Hamilton Mercedes 1:28.718 1.183 14 Stroll Aston Martin 1:28.723 1.188 15 Zhou Alfa Romeo 1:29.074 1.539 16 Tsunoda AlphaTauri 1:29.179 1.644 17 Sargeant Williams 1:29.264 1.729 18 Piastri McLaren 1:29.375 1.840 19 Norris McLaren 1:29.401 1.866 20 de Vries AlphaTauri 1:29.447 1.912