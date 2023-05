Miami GP: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Crypto.com Miami Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Russell Mercedes 1:30.125 134.329 mph 2 Hamilton Mercedes 1:30.337 0.212 3 Leclerc Ferrari 1:30.449 0.324 4 Verstappen Red Bull 1:30.549 0.424 5 Sainz Ferrari 1:30.724 0.599 6 Gasly Alpine 1:31.104 0.979 7 Alonso Aston Martin 1:31.231 1.106 8 Stroll Aston Martin 1:31.337 1.212 9 Hulkenberg Haas 1:31.392 1.267 10 Ocon Alpine 1:31.542 1.417 11 Perez Red Bull 1:31.566 1.441 12 Piastri McLaren 1:31.810 1.685 13 Magnussen Haas 1:31.853 1.728 14 Bottas Alfa Romeo 1:31.902 1.777 15 Albon Williams 1:31.903 1.778 16 Norris McLaren 1:31.997 1.872 17 Zhou Alfa Romeo 1:32.134 2.009 18 Tsunoda AlphaTauri 1:32.169 2.044 19 Sargeant Williams 1:32.619 2.494 20 de Vries AlphaTauri 1:34.637 4.512