Miami GP: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the Crypto.com Miami Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Verstappen Red Bull 1:27.930 137.683 mph 2 Sainz Ferrari 1:28.315 0.385 3 Leclerc Ferrari 1:28.398 0.468 4 Perez Red Bull 1:28.419 0.489 5 Alonso Aston Martin 1:28.660 0.730 6 Norris McLaren 1:28.741 0.811 7 Hamilton Mercedes 1:28.858 0.928 8 Stroll Aston Martin 1:28.930 1.000 9 Ocon Alpine 1:28.937 1.007 10 Albon Williams 1:29.046 1.116 11 Gasly Alpine 1:29.098 1.168 12 Magnussen Haas 1:29.171 1.241 13 Zhou Alfa Romeo 1:29.181 1.251 14 Bottas Alfa Romeo 1:29.189 1.259 15 Russell Mercedes 1:29.216 1.286 16 Piastri McLaren 1:29.339 1.409 17 Hulkenberg Haas 1:29.393 1.463 18 Tsunoda AlphaTauri 1:29.613 1.683 19 de Vries AlphaTauri 1:29.928 1.998 20 Sargeant Williams 1:30.038 2.108