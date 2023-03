Australian GP: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the Rolex Australian Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Alonso Aston Martin 1:18.887 149.664 mph 2 Leclerc Ferrari 1:19.332 0.445 3 Verstappen Red Bull 1:19.502 0.615 4 Russell Mercedes 1:19.672 0.785 5 Sainz Ferrari 1:19.695 0.808 6 Ocon Alpine 1:19.725 0.838 7 Perez Red Bull 1:20.083 1.196 8 Norris McLaren 1:20.176 1.289 9 Hulkenberg Haas 1:20.194 1.307 10 Gasly Alpine 1:20.206 1.319 11 Tsunoda AlphaTauri 1:20.220 1.333 12 Bottas Alfa Romeo 1:20.312 1.425 13 Hamilton Mercedes 1:20.323 1.436 14 Piastri McLaren 1:20.380 1.493 15 Zhou Alfa Romeo 1:20.470 1.583 16 Stroll Aston Martin 1:20.579 1.692 17 de Vries AlphaTauri 1:20.600 1.713 18 Albon Williams 1:21.182 2.295 19 Magnussen Haas 1:21.266 2.379 20 Sargeant Williams No Time