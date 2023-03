Bahrain GP: Fastest Race Laps

Fastest times posted by each driver during the Gulf Air Bahrain Grand Prix.

Pos Name Team Lap Time Gap 1 Zhou Alfa Romeo 56 1:33.996 128.799 mph 2 Gasly Alpine 42 1:35.068 1.072 3 Norris McLaren 51 1:35.822 1.826 4 Sargeant Williams 42 1:36.037 2.041 5 Alonso Aston Martin 36 1:36.156 2.160 6 Verstappen Red Bull 44 1:36.236 2.240 7 Perez Red Bull 37 1:36.344 2.348 8 Magnussen Haas 42 1:36.471 2.475 9 Stroll Aston Martin 32 1:36.546 2.550 10 Hamilton Mercedes 36 1:36.546 2.550 11 Hulkenberg Haas 42 1:36.616 2.620 12 Tsunoda AlphaTauri 42 1:36.637 2.641 13 Ocon Alpine 34 1:36.797 2.801 14 Sainz Ferrari 47 1:37.130 3.134 15 Albon Williams 43 1:37.144 3.148 16 Leclerc Ferrari 37 1:37.170 3.174 17 Russell Mercedes 33 1:37.221 3.225 18 Bottas Alfa Romeo 31 1:37.379 3.383 19 de Vries AlphaTauri 30 1:37.709 3.713 20 Piastri McLaren 3 1:40.691 6.695

