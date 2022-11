Sao Paulo GP: Saturday Free - Times

Times from the final free practice session for the Heineken Grande Premio de Sao Paulo.

Pos Driver Team Time Gap 1 Ocon Alpine 1:14.604 129.207 mph 2 Perez Red Bull 1:14.788 0.184 3 Russell Mercedes 1:14.916 0.312 4 Alonso Alpine 1:15.049 0.445 5 Verstappen Red Bull 1:15.098 0.494 6 Hamilton Mercedes 1:15.137 0.533 7 Gasly AlphaTauri 1:15.636 1.032 8 Schumacher Haas 1:15.684 1.080 9 Magnussen Haas 1:15.815 1.211 10 Norris McLaren 1:15.851 1.247 11 Sainz Ferrari 1:15.856 1.252 12 Tsunoda AlphaTauri 1:15.865 1.261 13 Leclerc Ferrari 1:15.868 1.264 14 Ricciardo McLaren 1:15.994 1.390 15 Bottas Alfa Romeo 1:16.047 1.443 16 Latifi Williams 1:16.181 1.577 17 Stroll Aston Martin 1:16.263 1.659 18 Vettel Aston Martin 1:16.400 1.796 19 Zhou Alfa Romeo 1:16.468 1.864 20 Sargeant Williams 1:16.480 1.876