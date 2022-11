Sao Paulo GP: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Gran Premio de la Ciudad de Mexico.

Pos Driver Team Time Gap 1 Perez Red Bull 1:11.853 134.154 mph 2 Leclerc Ferrari 1:11.857 0.004 3 Verstappen Red Bull 1:11.861 0.008 4 Sainz Ferrari 1:12.039 0.186 5 Hamilton Mercedes 1:12.040 0.187 6 Russell Mercedes 1:12.055 0.202 7 Vettel Aston Martin 1:12.157 0.304 8 Schumacher Haas 1:12.314 0.461 9 Bottas Alfa Romeo 1:12.466 0.613 10 Gasly AlphaTauri 1:12.467 0.614 11 Alonso Alpine 1:12.554 0.701 12 Albon Williams 1:12.633 0.780 13 Ocon Alpine 1:12.705 0.852 14 Stroll Aston Martin 1:12.759 0.906 15 Norris McLaren 1:12.955 1.102 16 Magnussen Haas 1:12.997 1.144 17 Latifi Williams 1:13.019 1.166 18 Zhou Alfa Romeo 1:13.115 1.262 19 Tsunoda AlphaTauri 1:13.347 1.494 20 Ricciardo McLaren 1:13.359 1.506