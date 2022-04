Emilia Romagna GP: Fastest Race Laps

Fastest times posted by each driver during the Rolex Gran Premio del Made in Italy e dell Emilia-Romagna.

Pos Name Team Lap Time Gap 1 Verstappen Red Bull 55 1:18.446 139.987 mph 2 Leclerc Ferrari 63 1:18.574 0.128 3 Perez Red Bull 52 1:18.949 0.503 4 Schumacher Haas 55 1:18.999 0.553 5 Tsunoda AlphaTauri 61 1:20.544 2.098 6 Bottas Alfa Romeo 43 1:20.758 2.312 7 Norris McLaren 61 1:20.903 2.457 8 Russell Mercedes 57 1:20.962 2.516 9 Vettel Aston Martin 47 1:21.211 2.765 10 Magnussen Haas 61 1:21.238 2.792 11 Zhou Alfa Romeo 61 1:21.286 2.840 12 Latifi Williams 62 1:21.338 2.892 13 Hamilton Mercedes 50 1:21.419 2.973 14 Ricciardo McLaren 61 1:21.577 3.131 15 Gasly AlphaTauri 34 1:21.713 3.267 16 Stroll Aston Martin 46 1:21.750 3.304 17 Albon Williams 61 1:21.757 3.311 18 Ocon Alpine 37 1:21.887 3.441