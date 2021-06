Styria GP: Fastest Race Laps

Fastest times posted by each driver during the 2021 BWT Grosser Preis der Steiermark.

Pos Name Team Lap Time Gap 1 Hamilton Mercedes 71 1:07.058 144.047 mph 2 Perez Red Bull 57 1:07.894 0.836 3 Verstappen Red Bull 68 1:08.017 0.959 4 Sainz Ferrari 64 1:08.609 1.551 5 Bottas Mercedes 43 1:08.619 1.561 6 Leclerc Ferrari 64 1:08.738 1.680 7 Norris McLaren 65 1:08.903 1.845 8 Raikkonen Alfa Romeo 47 1:09.128 2.070 9 Ricciardo McLaren 45 1:09.305 2.247 10 Ocon Alpine 70 1:09.576 2.518 11 Tsunoda AlphaTauri 41 1:09.650 2.592 12 Giovinazzi Alfa Romeo 39 1:09.723 2.665 13 Alonso Alpine 61 1:09.749 2.691 14 Stroll Aston Martin 32 1:09.787 2.729 15 Vettel Aston Martin 64 1:09.821 2.763 16 Schumacher Haas 57 1:10.005 2.947 17 Latifi Williams 34 1:10.104 3.046 18 Russell Williams 28 1:10.499 3.441 19 Mazepin Haas 39 1:10.951 3.893

