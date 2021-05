Spanish GP: Fastest Race Laps

Fastest times posted by each driver during the 2021 Aramco Gran Premio de Espana.

Pos Name Team Lap Time Gap 1 Verstappen Red Bull 62 1:18.149 133.820 mph 2 Bottas Mercedes 65 1:19.430 1.281 3 Perez Red Bull 60 1:19.483 1.334 4 Leclerc Ferrari 64 1:20.459 2.310 5 Hamilton Mercedes 54 1:20.665 2.516 6 Alonso Alpine 63 1:21.182 3.033 7 Norris McLaren 56 1:21.279 3.130 8 Gasly AlphaTauri 64 1:21.375 3.226 9 Sainz Ferrari 53 1:21.568 3.419 10 Ricciardo McLaren 60 1:21.853 3.704 11 Stroll Aston Martin 47 1:22.607 4.458 12 Schumacher Haas 54 1:22.637 4.488 13 Giovinazzi Alfa Romeo 42 1:22.802 4.653 14 Vettel Aston Martin 56 1:22.820 4.671 15 Raikkonen Alfa Romeo 54 1:22.868 4.719 16 Latifi Williams 57 1:22.905 4.756 17 Russell Williams 30 1:23.208 5.059 18 Ocon Alpine 46 1:23.311 5.162 19 Mazepin Haas 45 1:24.040 5.891 20 Tsunoda AlphaTauri 5 1:24.825 6.676

