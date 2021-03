Bahrain GP: Fastest Race Laps

Fastest times posted by each driver during the 2020 Gulf Air Bahrain Grand Prix.

Pos Name Team Lap Time Gap 1 Bottas Mercedes 56 1:32.090 131.465 mph 2 Verstappen Red Bull 41 1:33.228 1.138 3 Perez Red Bull 44 1:33.970 1.880 4 Hamilton Mercedes 44 1:34.015 1.925 5 Gasly AlphaTauri 48 1:34.090 2.000 6 Norris McLaren 38 1:34.396 2.306 7 Sainz Ferrari 48 1:34.509 2.419 8 Tsunoda AlphaTauri 38 1:34.761 2.671 9 Stroll Aston Martin 31 1:34.865 2.775 10 Ricciardo McLaren 36 1:34.932 2.842 11 Leclerc Ferrari 39 1:34.988 2.898 12 Russell Williams 40 1:35.036 2.946 13 Giovinazzi Alfa Romeo 32 1:35.122 3.032 14 Raikkonen Alfa Romeo 45 1:35.192 3.102 15 Ocon Alpine 33 1:35.250 3.160 16 Vettel Aston Martin 26 1:35.566 3.476 17 Alonso Alpine 31 1:36.063 3.973 18 Schumacher Haas 38 1:36.134 4.044 19 Latifi Williams 16 1:36.602 4.512

