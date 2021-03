Test Times: Bahrain 13-03

Today's times from the Bahrain International Circuit, as the second day of pre-season testing comes to a close.

Today's Times - All Times Unofficial

Name Team Tyres Laps Time Gap Bottas Mercedes C5 58 1:30.289 134.085 mph Gasly AlphaTauri C5 87 1:30.413 0.124 Stroll Aston Martin C5 71 1:30.460 0.171 Norris McLaren C4 52 1:30.586 0.297 Giovinazzi Alfa Romeo C5 125 1:30.760 0.471 Leclerc Ferrari C5 73 1:30.886 0.597 Latifi Williams C4 132 1:31.672 1.383 Perez Red Bull C2 117 1:31.682 1.393 Ricciardo McLaren C3 52 1:32.215 1.926 Alonso Alpine C2 128 1:32.339 2.050 Tsunoda AlphaTauri C4 57 1:32.684 2.395 Schumacher Haas C4 88 1:32.883 2.594 Sainz Ferrari C3 56 1:33.072 2.783 Mazepin Haas C4 76 1:33.101 2.812 Hamilton Mercedes C2 58 1:33.399 3.110 Vettel Aston Martin PRO 10 1:38.849 8.560

Best Times To Date