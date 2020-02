Test Times: Barcelona 20-02

Today's times from the Circuit de Barcelona-Catalunya, the second day of the opening pre-season test.

Today's Times - All Times Unofficial

Name Team Tyres Laps Time Gap Raikkonen Alfa Romeo C5 134 1:17.091 135.077 mph Perez Racing Point C3 145 1:17.347 0.256 Ricciardo Renault C3 41 1:17.749 0.658 Albon Red Bull C2 132 1:17.912 0.821 Gasly AlphaTauri C2 146 1:18.121 1.030 Vettel Ferrari C4 72 1:18.154 1.063 Russell Williams C3 116 1:18.266 1.175 Leclerc Ferrari C3 49 1:18.335 1.244 Hamilton Mercedes C1 106 1:18.387 1.296 Norris McLaren C3 137 1:18.474 1.383 Grosjean Haas C3 158 1:18.496 1.405 Ocon Renault C2 51 1:18.557 1.466 Bottas Mercedes C2 77 1:19.307 2.216

Best Times To Date

