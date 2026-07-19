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Belgian Grand Prix: Race team notes - Aston Martin

NEWS STORY
19/07/2026

Fernando Alonso: "We did our best today, but we knew our limitations this weekend.

"We collected some valuable data for the team and are now focussed on Budapest. We will need to maximise all of our practice sessions next weekend and learn as much as we can about the new package."

Lance Stroll: "Our pace was pretty much where we expected it to be today. We knew this track was always going to be difficult for us and it was a tough race from the start. Towards the end I started to feel something with the gearbox, so we retired the car to investigate it. Hopefully we can be a bit more competitive in Hungary and have a stronger weekend there."

Mike Krack: "It was not an easy afternoon and we did not have the pace to compete. So we simply tried to maximise those things in our control - being strong operationally and delivering the best strategy. Fernando completed the race in P19, while Lance reported a car issue on lap 25 and retired. The focus now shifts to Budapest and introducing a new package for the AMR26."

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