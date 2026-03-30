Japanese Grand Prix: Fastest Race Laps

30/03/2026

Fastest times posted by each driver during the Aramco Japanese Grand Prix.

Pos Name Team Lap Time Gap
1 Antonelli Mercedes 49 1:32.432 127.986 mph
2 Russell Mercedes 53 1:32.549 0.117
3 Leclerc Ferrari 53 1:32.634 0.202
4 Hamilton Ferrari 48 1:32.777 0.345
5 Piastri McLaren 49 1:32.996 0.564
6 Norris McLaren 52 1:33.208 0.776
7 Albon Williams 51 1:33.427 0.995
8 Verstappen Red Bull 41 1:33.552 1.120
9 Gasly Alpine 39 1:33.691 1.259
10 Hulkenberg Audi 47 1:33.732 1.300
11 Hadjar Red Bull 53 1:33.837 1.405
12 Bortoleto Audi 40 1:34.164 1.732
13 Lawson Racing Bulls 53 1:34.230 1.798
14 Ocon Haas 53 1:34.256 1.824
15 Lindblad Racing Bulls 53 1:34.314 1.882
16 Colapinto Alpine 41 1:34.512 2.080
17 Sainz Williams 38 1:34.514 2.082
18 Bearman Haas 20 1:35.604 3.172
19 Perez Cadillac 53 1:35.637 3.205
20 Alonso Aston Martin 47 1:36.221 3.789
21 Bottas Cadillac 52 1:36.269 3.837
22 Stroll Aston Martin 29 1:37.217 4.785

