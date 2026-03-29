Japanese Grand Prix: Race team notes - Alpine

Pierre Gasly: "That was a really intense race throughout and I am very happy with P7 and score more points for the championship.

"It was a very good race and well managed by the team throughout. It was like having two different phases before and after the Safety Car. Based off what we have seen so far this season, the races have been quite action packed so we probably expected a Safety Car or VSC at some point. During the first part of the race we were building a nice gap to the cars behind. Then, after the Safety Car, we had to defend from Max [Verstappen] who put on a lot of pressure for 25 laps. We had to defend a lot and that is not easy against a four-time world champion, so I am glad we could hold onto the position and secure some solid points. It's been a positive weekend for the team and we are not too far off some of the quicker teams ahead. The car has a solid baseline so we have to stay motivated and keep working hard to catch those ahead."

Franco Colapinto: "It was a very long and frustrating race today, where we spent a lot of time staring at the rear wing of another car. We had a really good start off the line and made up a place on the opening lap, running closely with both VCARBs and within reaching distance of the points. We reacted and pitted to cover Ollie [Bearman] and managed to stay ahead. I was racing with him for a few laps and suddenly saw him slide in front of me across the grass into Spoon. Having viewed the footage afterwards, there was a big speed difference, which can be a characteristic of these cars, and I'm really glad he's ok. The Safety Car came out after that, which was badly timed for us and meant we lost places. It's a pity, as we were in the mix with Liam [Lawson] and others before that, and those I was fighting with at the time ended in the points. Ultimately, we need to have a stronger Saturday to put ourselves in a better position to race. Now we will use the gap in the season to work hard at Enstone and come back stronger in Miami."

Flavio Briatore: "It was another positive weekend for the team, with another strong points finish to add in the early part of the season. Also, to repeat it at a different track configuration like Suzuka, confirms the gains we made in Shanghai and shows we're in the mix with Red Bull as the fourth quickest car currently. Pierre drove a fantastic race again and extremely well under pressure to keep Max [Verstappen] behind him for more than 25 laps. The Safety Car fell at a bad time for Franco who was running very close to the points in the opening stint. With Franco, the result on Saturday was a limiting factor and meant he was always chasing in the race. The aim should be to put himself in a better position to race more competitively in the coming races. With the short break, we absolutely won't stand still and will be working hard at Enstone to add more performance to the car and continue to give equal opportunity to both drivers to perform and score points."