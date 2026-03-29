Japanese Grand Prix: Race team notes - Aston Martin

Fernando Alonso: "Finishing the race here in Suzuka today shows clear progress for the team, and that's a strong positive we should take from the weekend.

"While we didn't have the pace, it was still enjoyable to gain valuable mileage and to race with Lance. We'll now analyse the data across both Silverstone and Sakura and continue pushing development, so we have a better understanding heading into Miami."

Lance Stroll: "I was enjoying the race today, even though we were not competitive and battling for the last few positions. Suzuka is always a fun track to drive so it was a shame we couldn't make it to the end. We still need to investigate, but it looks like a water pressure issue on the ICE. I was having a fun race up until that point, defending from Fernando, but it's clear we have a lot of things to work on and need to find a lot of speed. We know the issues we have so it's about tackling those as quickly as we can."

Mike Krack: "The objective today was to complete a race distance, which we achieved with Fernando in P18. That is a significant moment for the team and our technical partner, Honda, at their home race. We have shown reliability is improving, but the water pressure issue on the ICE of Lance's car [on lap 30] shows there is still much work to be done. It's also clear the performance level of our package is far from where it needs to be and we must work hard to deliver improvements. I want to thank the drivers for their determination and racing spirit today."