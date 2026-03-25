Japanese Grand Prix: Preview - Cadillac

The Cadillac Formula 1® Team will take on the Suzuka Circuit, Japan, this weekend (March 27-29), carrying forward the momentum of its landmark first two-car finish at the Shanghai International Circuit two weeks ago.

The American squad has had a strong start to its debut season in the FIA Formula 1 World Championship™. It made history at the Albert Park Circuit, Melbourne, Australia, by completing its first Grand Prix before Valtteri Bottas and Checo Perez achieved a double finish in the Chinese Grand Prix in 13th and 15th position, respectively, demonstrating solid progress across the opening chapter of the season.

The Cadillac Formula 1® Team now shifts its attention to the historic Suzuka Circuit, where it will look to build its operational excellence, reliability and performance through minor aero updates, including revised mirrors and diffuser fence.

"What this team has achieved in just two races speaks volumes about the discipline, talent, and relentless work happening across Silverstone, Indianapolis, and Charlotte," commented Dan Towriss, CEO of Cadillac Formula 1® Team Holdings. "We believe our process will continue to accelerate progress as we look to build this team the right way. Now we head to Japan - one of the great stages in Formula 1 - and there's real excitement across the team to be there and take on this challenge.''

Graeme Lowdon, Team Principal: "From Australia to China, we made significant steps forward in only a short amount of time. We are progressing quickly and every session we are learning more about ourselves as a team. Our performance improves every time we hit the track, thanks to continuing teamwork, operational refinements and, of course, our growing understanding of the car. All this contributes to improving reliability and then our ability to race other teams. I am convinced we have a very special group of people here and I'm looking forward to building on the strong foundation we established at the beginning of the season as we move to Suzuka this weekend."

Checo Perez: "The team has been pushing hard over the first two races of the season, and we have already made clear progress. The Sprint weekend in China was another new challenge, but we handled it well and came away stronger. I'm excited to continue pushing at Suzuka, a real drivers' circuit and one where I've had podiums before. While the higher downforce configuration will make it a more difficult weekend for us, we'll approach it in the same way - focus on having trouble-free sessions, progress each time we hit the track and get to the end of the race."

Valtteri Bottas: "I really enjoy Japan for many reasons, and I have great memories of my win in 2019. We aren't in that position at Cadillac yet, but the Chinese Grand Prix felt good. Having both cars finish in only our second-ever race was really important for us. We have taken a lot of learnings from Shanghai and are in a stronger position heading to Suzuka."