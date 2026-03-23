Andretti feels Cadillac drivers are "a little bit rusty"

In a season where everyone is learning, Mario Andretti feels that Sergio Perez and Valtteri Bottas are being a little over cautious as he urges Cadillac to "think big".

While fellow newcomers Audi can rely on experience gained from Sauber, not to mention its own illustrious history, Cadillac come in as total newbies and are consequently paying the price.

Though the American outfit is well off the pace in qualifying and clearly struggling in races, Mario Andretti, who has won in just about everything with wheels, remains confident.

"The main thing that really interests me is, I want to hear from the drivers, and that's really what it's all about," he tells the Drive to Wynn podcast. "To be honest with you, I think they're both just a little bit rusty," he adds. "They've both been out of the cockpit for at least one season.

"With the new package and everything else, they're being very careful, you know, just to participate, and not set anything back by maybe going out there and creating more work than needed.

"Initial comments? Clearly, I think we're lacking some downforce, especially rear stability," he admits. "That's what I keep hearing from both of them, things like that.

"But that's not only the problem that we have," the 1978 world champion admits. "We're not the only ones who have that issue. Outside of, say, Mercedes and Ferrari, it seems like everybody else is searching deeply how to really maximise their situation. It's going to be an interesting progress of the season, as to see who really puts their arms around it all.

"As a driver, I think, to be able to extract everything out of the chassis itself, now, all of a sudden, you've got to relearn how to use the throttle, how to use everything. So I'm not sure I am envying the drivers at the moment. I'm almost happy that I'm on the sideline."

The motorsport legend refuses to be tied down to predictions and schedules.

"Obviously, you have to be realistic," he says, "and as the season goes on, you want to feel that you're definitely progressing. Let's face it, toward the end of the season, you'd like to try to think that maybe you can start competing with the top ten consistently, maybe even better. So you've got to think big.

"But honestly, I've always done that, even to the point of being ridicule," he adds. "But that's the only way that you're ultimately going to accomplish what is important, to be able to be a factor and start winning races."