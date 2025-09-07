Italian Grand Prix: Race team notes - Williams

James Vowles, Team Principal: A great result from Alex for that P7 and some nice points against our competitors in what will be a very close-fought championship.

We had a very fast racing car today and what that demonstrates is we've got to get qualifying right - we are not getting it nailed on and in such a tight grid it makes an enormous difference. Alex drove a faultless race on the Hard tyres, we played the team game with Carlos letting him through because he was quicker at that stage in the race and we hoped to drag Carlos along. Carlos didn't put a foot wrong - he drove with great pace in the race but the accident with Bearman cost him a points finish. Carlos will be frustrated but at moments like these we pull together and become better as a team. We'll come back fighting in Baku.

Alex Albon: Today we had a fantastic strategy and great car pace. I think when you have the two together, you're going to have a good time with it. Honestly, it was meant to be a tough race on paper but as we were the first car on Hard tyres, it was quite a comfortable race, and the car was nice to drive and really quick. I'd say it was one of the best Sundays balance-wise I've had all year. In many parts of the race we were just as quick as the top teams, so it was a great comeback from a tough qualifying.

Carlos Sainz: Difficult day in the office today. We were the last car of the pack who started on the Medium, so that didn't leave us much room strategy-wise. I really stretched out the first stint before pitting to the Hard to build some tyre delta, and we were looking very strong, doing a good comeback until the incident with Ollie. With a damaged car we couldn't do anything to recover more positions. It's tough to miss out on good points and digest another race like this, but the speed is there and we'll do our best to bounce back for Baku.