Singapore GP: Fastest Race Laps

Fastest times posted by each driver during the Singapore Airlines Singapore Grand Prix.

Pos Name Team Lap Time Gap 1 Hamilton Mercedes 47 1:35.867 115.270 mph 2 Russell Mercedes 46 1:36.273 0.406 3 Alonso Aston Martin 47 1:36.456 0.589 4 Verstappen Red Bull 61 1:36.575 0.708 5 Perez Red Bull 61 1:37.108 1.241 6 Albon Williams 46 1:37.342 1.475 7 Sainz Ferrari 47 1:37.666 1.799 8 Norris McLaren 46 1:38.046 2.179 9 Bottas Alfa Romeo 51 1:38.075 2.208 10 Magnussen Haas 48 1:38.107 2.240 11 Leclerc Ferrari 46 1:38.275 2.408 12 Gasly Alpine 46 1:38.277 2.410 13 Piastri McLaren 46 1:38.492 2.625 14 Sargeant Williams 45 1:38.531 2.664 15 Lawson AlphaTauri 47 1:39.028 3.161 16 Zhou Alfa Romeo 46 1:39.316 3.449 17 Hulkenberg Haas 50 1:39.923 4.056 18 Ocon Alpine 33 1:39.930 4.063

